Schaub glänzt in 2. deutscher Liga als Vorbereiter

Österreichs Teamspieler Louis Schaub glänzt in der 2. deutschen Bundesliga als Vorbereiter mit historischer Bilanz. Beim 3:0-Erfolg des Tabellenführers 1. FC Köln am Samstag in Darmstadt bereitete der ehemalige Rapidler zwei Tore vor. Schaub hält nun bei neun Assists nach 14 Runden - laut Fachmagazin kicker ein Bestwert, seit ab 2004/05 Assists in der 2. Liga erfasst werden.

Maximilian Beister ( Düsseldorf) hatte 2011/12 ebenfalls neun Vorlagen in den ersten 14 Spielen geliefert.