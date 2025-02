Ex-Rapidler trifft bei seiner Premiere in Saudi-Arabien

Thomas Murg hat einen gelungenen Einstand in der saudi-arabischen Fußball-Profiliga gegeben. Der 30-jährige Steirer erzielte am Samstag in Dammam beim 1:1-Heimremis von Al-Khaleej FC gegen Damac FC kurz nach seiner Einwechslung noch vor der Pause den Ausgleich (43.). Al-Khaleej liegt kurz nach Saisonhalbzeit unter 18 Teams auf dem achten Tabellenplatz. Der Ex-Rapidler Murg war erst diese Woche vorerst auf Leihbasis von PAOK Saloniki an den Persischen Golf übersiedelt.