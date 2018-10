Salzburger Minamino schießt Japan zu Sieg über Uruguay

Der Salzburger Takumi Minamino hat Japan mit einem Doppelpack zum 4:3-(2:1)-Sieg im Länderspiel-Test gegen Uruguay verholfen. Die Asiaten setzten damit am Dienstag in Saitama auch im dritten Spiel nach der WM ihre Siegesserie gegen Teams aus Süd- und Mittelamerika fort, nachdem sie in den vergangenen Wochen schon Panama und Costa Rica jeweils mit 3:0 bezwungen hatten.

Minamino, der schon gegen Panama getroffen hatte, brachte seine Mannschaft bereits nach zehn Minuten in Führung und sorgte in der 66. Minute nach einem Abpraller für die 4:2-Vorentscheidung. Dazwischen glich u.a. Paris-Star Edinson Cavani (57.) für Uruguay aus (2:2).