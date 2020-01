Salzburg bindet Top-Talent Adeyemi lange an sich

Profi-Debüt im Visier

Seinen eigenen Spielstil vergleicht Adeyemi mit jenen von Frankreichs Jungstar Kylian Mbappe und Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Sein Ziel ist es, im Frühjahr sein Debüt in der ersten Mannschaft zu geben. "Dafür muss ich Gas geben und mich zeigen", sagte der deutsche U18-Nationalspieler, der als gebürtiger Münchner in jungen Jahren auch schon im Nachwuchs von Bayern München gespielt hatte.

Wenn alles gut läuft, will Adeyemi mit Salzburg 2020 nicht nur den Meistertitel erobern, sondern auch international reüssieren. "In der ersten Mannschaft ist ja die Europa League eine große Sache. Ein Traum wäre es, wenn ich da mal mitspielen dürfte." Im Sechzehntelfinale treffen die Salzburger am 20. und 27. Februar auf Eintracht Frankfurt.