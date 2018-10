Sabitzer-Doppelpack beim Leipziger Kantersieg

Mit einer Gala und dem höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte im Profi-Fußball ist RB Leipzig am Sonntag auf den zweiten Platz der deutschen Bundesliga gestürmt - Aufsteiger 1. FC Nürnberg erlebte das nächste üble Auswärts-Debakel. Die Leipziger fertigten die Franken am Sonntagabend zum Abschluss der 7. Runde mit 6:0 (4:0) ab, zwei Treffer steuerte ÖFB-Nationalspieler Marcel Sabitzer bei.

Sabitzer traf nach Kampl-Lochpass aus spitzem Winkel zum 3:0 (21. Minute), nachdem er das 2:0 vorbereitet hatte, und zum 5:0 (55.), wobei er Keeper Bredlow mit einem 25-m-Schuss überraschte. Er kommt nun mit einem Erfolgserlebnis zum Nationalteam.

Das gegenüber der Europa League an sieben Positionen veränderte Team von Ralf Rangnick, in dem Stefan Ilsanker nach der Pause aufs Feld kam und Konrad Laimer auf der Bank saß, ist nun seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen und vorerst zu einem der Titelkandidaten aufgestiegen.

Leipzig führt ein Verfolger-Quartett drei Punkte hinter Borussia Dortmund an. Wie RB halten auch Mönchengladbach, Bremen und Hertha BSC bei 14 Punkten (jeweils 4-2-1). Bayern München folgt nach dem Heim-0:3 gegen Gladbach einen Zähler dahinter.