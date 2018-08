Roter Stern ohne Stammstürmer im Rückspiel in Salzburg

Roter Stern Belgrad hat für das Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwoch bei Red Bull Salzburg einen wichtigen Ausfall zu beklagen. Mittelstürmer Nikola Stojiljkovic macht die Reise nach Salzburg verletzungsbedingt nicht mit, berichtete die serbische Presseagentur Tanjug am Dienstag.

Stojilikovic habe sich im letzten Training vor der Abreise eine Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen, hieß es. Der 26-Jährige war von Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic im Hinspiel vergangenen Woche von Beginn an im Sturmzentrum aufgeboten worden. Als sein wahrscheinlichster Vertreter für das Rückspiel gilt Milan Pavkov.