Riesentalent Ødegaard ist in der Realität angekommen

Doch was hat sich seither verändert, außer, dass der Blondschopf um eineinhalb Jahre gealtert ist?

Nicht viel. Martin Ødegaard wurde zwar mit einem Kurzeinsatz gegen Getafe im Mai 2015 zum bisher jüngsten Real-Spieler in der spanischen Liga mit 16 Jahren und sechs Monaten. Den Sprung von der zweiten Mannschaft Real Castilla, die in der dritten spanischen Liga spielt, zu den Profis, hat er aber auch mehr als ein Jahr später noch nicht geschafft. Und weil er auch in nächster Zeit für das Starensemble noch keine Verstärkung werden dürfte, war man bemüht, den Burschen zu verleihen. Wie in den beiden Transferperioden zuvor gelang dies aber auch diesen Sommer nicht. Transfers zu West Ham und Stade Rennes standen im Raum.

Statt Premier League oder Ligue 1 bleibt die Bühne für den offensiven Mittelfeldspieler mit der Segunda División B aber bescheiden. Und es kam noch schlimmer: Denn Ødegaard muss auch noch darauf warten, seine Zahl von bisher neun Länderspielen zu erweitern. Denn Teamchef Per-Mathias Høgmo verzichtete nun zum Auftakt der WM-Qualifikation auf den Youngster. Das Spiel gegen Deutschland am Sonntagabend ging ohne das größte Talent des Landes über die Bühne. Ødegaard musste indes zur U 21, mit der er am Freitag in der EM-Qualifikation in Sarajevo immerhin 1:0 gewonnen hat.

Die Nichtberücksichtigung hat freilich eine Diskussion losgetreten in Norwegen. "Er wurde in den Himmel gehoben, um ihn gab es viel zu viel Gerede. Das hat wohl etwas dazu beigetragen, dass es nicht wie erhofft lief", sagt etwa Norwegens Trainerlegende Egil Olsen. Und es sei richtig, dass Teamchef Høgmo trotz personeller Probleme auf Ødegaard verzichtet. "Er ist nicht reif genug, nicht gut genug." Der ehemalige Real- und nunmehrige Bayern-Coach Carlo Ancelotti bezeichnete den Transfer des damals 16-Jährigen gar als "reine PR".