Richtungsweisende Tage für Jogi Löw

Abgehoben wäre er, lautete ein Vorwurf an Joachim Löw, unnahbar und fast ein wenig selbstgefällig sei er geworden. Attitüden, die nach dem Vorrunden-Aus in Russland der ganzen Nationalmannschaft zur Last gelegt worden waren. „Uns hat die richtige Einstellung gefehlt“, gestand Nationalteam-Manager Oliver Bierhoff. Obendrein auch noch die Bodenhaftung und Volksnähe. Wer die Deutschen in ihrem WM-Trainingslager in Südtirol besuchte, der bekam ein Team zu sehen, das sich auf dem Platz hinter mannshohen, blickdichten Planen abschottete und die mitgereisten Fans links liegen ließ. „Irgendwie sind wir da den Bedürfnissen unserer Anhänger nicht nähergekommen“, gibt Bierhoff heute zu.

Es darf als Schuldeingeständnis verstanden werden, dass die deutsche Nationalmannschaft nun vor dem heutigen Nations-League- Auswärtsspiel gegen die Niederlande (20.15 Uhr, ZDF) ein öffentliches Training absolvierte und dazu 5000 Kinder einlud. Wie weit sich der fünffache Weltmeister seit dem Titelgewinn 2014 von der Anhängerschaft entfernt hat, zeigt sich schon daran, dass das Nationalteam erstmals seit vier Jahren wieder bei einem Training die Türen öffnete. „Es war auch Teil unserer Selbstkritik nach der WM, dass wir gesagt haben, wir müssen uns gegenüber den Fans wieder ein bisschen öffnen“, sagt Löw.