Rapid verhöhnte den Gegner bei "kitschigem" Hofmann-Abschied

In der vorletzten Runde kam es am Sonntag zu einem neuen Zuschauerrekord. 57.945 Fans sahen die fünf Spiele, im Schnitt kamen 11.589 Anhänger zu den fünf Partien. Viele wurden für ihr Kommen entschädigt. Manche gingen verärgert wieder nach Hause.

Schauplatz Hütteldorf: Das ausgegebene Ziel – Platz drei – wurde von Rapid erreicht: 4:1-Sieg gegen Altach. Für grüne Freuden sorgte Steffen Hofmann, der in seinem letzten Heimspiel noch als Torschütze in Erscheinung trat. Und dennoch gerieten die Hütteldorfer am Ende in die Kritik. Und die war nachvollziehbar.

Denn obwohl man bereits in Minute 77 den dritten und letzten Wechsel vollzogen und das Austauschkontingent erfüllt hatte, holte man in der Nachspielzeit noch zwei Spieler vom Platz. Zunächst Louis Schaub, und es folgte der Hauptdarsteller in Rapids Hofmann-Abschiedsorgie. Nachdem die beiden in ihrem letzten Heimspiel großen Beifall geerntet hatten, beendete Rapid die Partie freiwillig zu neunt.

Die Altacher fühlten sich verhöhnt und gedemütigt. „Heute war Weihnachten, Ostern und Pfingsten zusammen, da haben im Allianz Stadion besondere Regeln gegolten. Mir stinkt’s ein bisschen“, meinte Trainer Klaus Schmidt. Hannes Aigner schimpfte während der Partie in Richtung von Rapid-Coach Goran Djuricin, der antwortete mit einem „Scheibenwischer“.