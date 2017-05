In Rom hat eine makabere Aktion für Aufsehen gesorgt. In der Nacht auf Freitag hatten Unbekannte Puppen mit Trikots dreier Fußballspieler der AS Roma von einer Brücke vor dem Kolosseum gehängt, wie auf Bildern und Videos zu sehen war. Dazu war ein Banner mit der Drohung zu sehen: "Nehmt den guten Ratschlag an: Schlaft mit Licht an."

Es wird ermittelt, wer hinter der Aktion steckt. Vermutet wird, dass es entweder Ultra-Fans des Lokalrivalen Lazio Rom oder verärgerte Fans der Roma waren. Im Stadtderby vergangene Woche hatte die Roma 3:1 gegen Lazio verloren. Die Puppen trugen Trikots der Spieler Daniele De Rossi, Mohamed Salah und Radja Nainggolan.



Objesene lutke fudbalera Rome von goloviliga