PSG-Superstar Cavani ist unter die Farmer gegangen

Während der Spitzenfußball in den meisten europäischen Ländern wieder Fahrt aufgenommen hat bzw. gerade dabei ist Fahrt aufzunehmen, herrscht in den französischen Stadien gähnende Leere. In dem Land des Weltmeisters wurde die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.

Während die einen Spieler mit der Entscheidung der Macron-Regierung hadern, versuchen die anderen das Beste daraus zu machen. Dazu gehört auch Stürmerstar Edinson Cavani, der die Fußball-Auszeit in seiner uruguayischen Heimat verbringt. Dort hat der 33-Jährige zu den Ursprüngen zurückgefunden und zeigt das stolz über soziale Netzwerke.