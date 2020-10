VAR-Frust für Liverpool: Nur 2:2 im Derby gegen Everton

Tor-Jubiläum für Salah

Der FC Everton musste die Schlussminuten in Unterzahl spielen, weil Richarlison für ein hartes Foul an Thiago die Rote Karte kassierte. Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti bleibt nach dem Remis ungeschlagen an der Tabellenspitze. Allerdings wartet der Klub nun seit einem Jahrzehnt auf einen Sieg im Merseyside-Derby. Zuletzt hatten die Toffees in der Premier League auf den Tag genau zehn Jahre zuvor gegen Liverpool gewonnen.

Salah erzielte sein 100. Tor für Liverpool in seinem 159. Spiel in allen Wettbewerben für die Reds. Schneller schafften das in der Vereinsgeschichte nur Roger Hunt (in 144 Spielen) und Jack Parkinson (153).