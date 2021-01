Chelsea trennt sich von Trainer Lampard - Tuchel soll kommen

Der frühere englische Teamspieler Lampard holte als Coach der Blues in 84 Spielen im Schnitt 1,75 Punkte. "Er ist ein Mann von großer Integrität und hat die höchste Arbeitsmoral. Unter den gegenwärtigen Umständen glauben wir jedoch, dass es am besten ist, die Manager zu wechseln", betonte Abramowitsch.

Lampard hatte einen Vertrag bis 2022. "Es gibt niemals einen guten Zeitpunkt, um sich von einer Klub-Legende wie Frank zu trennen", hieß es, "aber nach längerer Überlegung wurde entschieden, dass ein Wechsel notwendig ist." Zuerst hatte der Telegraph von der Trennung berichtet. Chelsea seine Profis demnach am Montag angewiesen, erst am Nachmittag auf dem Trainingsgelände in Cobham zu erscheinen.