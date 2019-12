Am Boxing Day bittet Liverpool zum großen Schlagabtausch

Pep Guardiola, dessen Klub Manchester City wie vier weitere Vereine ab Freitag zwei Spiele in 48 Stunden bestreiten muss, flüchtet sich in Sarkasmus. „Ich habe einen Dankesbrief an die Premier League geschrieben.“

Fußballerischer Hochgenuss ist angesichts der Belastung nicht zu erwarten. Zum Vergleich: In Spanien pausiert die Primera División bis zum 3. Jänner, in Italien die Serie A bis zum 5. Jänner, und die Deutsche Bundesliga fängt am 17. Jänner wieder an.