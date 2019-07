Peru überrascht Chile und zieht ins Copa-Finale ein

Verschossener Elfer

Die Mannschaft von Trainer Ricardo Gareca überraschte die selbstbewussten Chilenen bei der Partie in Porto Alegre und setzte sie mit ihrem bisher besten Spiel bei der Copa America heftig unter Druck. Peru ging in der 21. Minute in Führung. Christian Cueva gab den Ball von rechts in den Strafraum herein, Andre Carrillo lenkte ihn mit dem Kopf leicht ab und Edison Flores traf schließlich mit einem kräftigen Schuss ins rechte Eck.

In der 38. Minute erhöhte Yoshimar Yotun auf 2:0. Chiles Torhüter Gabriel Arias wollte den Ball von der Torauslinie holen, Carrillo schlug ihn im letzten Moment noch steil in den Strafraum und Yotun traf das leere Tor.

Kurz vor Abpfiff traf in der 90. Minute noch Paolo Guerrero zum Endstand. Er bekam den Ball kurz vor dem Strafraum, lief direkt auf Torwart Arias zu ging rechts vorbei und schob ein. Chile vergab seine letzte Chance kurz darauf, als Eduardo Vargas bei einem Elfmeter an Torhüter Pedro Gallese scheiterte.