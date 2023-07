Fußball: Österreichs U19-Frauen nach 1:0 auf Kurs Richtung EM-Semifinale

Österreichs U19-Fußballnationalteam der Frauen haben bei der Endrunde in Belgien einen historischen Erfolg gefeiert. Die Auswahl von Trainer Johannes Spilka gewann am Freitag in Tubize gegen die Niederlande mit 1:0 (0:0) und holte den ersten Sieg eines ÖFB-Frauen-Nachwuchsteams bei einer EM-Endrunde. Die jungen Österreicherinnen haben damit auch die Chance auf den Aufstieg ins Halbfinale gewahrt. Teamchef Hannes Spilka: „Wenn man diese 0:6-Watschen aus dem Deutschland-Spiel so schnell aus den Köpfen bekommt und dann heute gegen die Niederlande so eine aufopferungsvolle, kämpferische Leistung zeigt, spricht das für den Charakter des gesamten Teams."