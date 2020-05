Österreichs Frauen kicken um die letzte WM-Chance

Die Situation erinnert an die letzte Chance der U-21 in der Qualifikation für die Herren-Europameisterschaft vor einer Woche beim 1:1 in Spanien: Sie ist nicht mehr groß, aber noch vorhanden. Mit einem Sieg gegen Kasachstan im Paschinger Waldstadion (18 Uhr/live ORF Sport+) könnte Österreichs Frauen-Nationalteam erstmals den Sprung ins Play-off zur WM-Qualifikation schaffen. Dafür müssen aber gleich mehrere Teams Schützenhilfe leisten, weil wie bei der Herren-U-21 nur die vier besten Gruppenzweiten weiter hoffen dürfen.

Durchaus realistisch ist, dass die noch makellosen Französinnen zu Hause gegen Finnland gewinnen und damit Platz zwei für Österreich (noch drei Punkte hinter Finnland) ermöglichen. Für die restliche Schützenhilfe müssen aber teils große Überraschungen her. Italien, Schottland und die Niederlande sind für das Team von Trainer Dominik Thalhammer nicht mehr zu erreichen.

Es geht also nur noch um das vierte von vier Aufstiegs-Tickets für die besten Gruppenzweiten. Möglicherweise ist die Reise zur WM nach Kanada schon vor Anpfiff abgehakt: Im drei Stunden früher angesetzten Fern-Duell Ukraine – Wales wird ein Remis benötigt. Thalhammer betont, dass es ohnehin ein längerfristiges Ziel gäbe – das junge Team soll 2017 zur europäischen Spitze gehören: "International darf man sich keinen Wackler leisten, hier zählt jeder erzielte Treffer. Diese Kaltschnäuzigkeit brauchen wir noch."