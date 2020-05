ÖFB-Team testet gegen Brasilien

Dem ÖFB ist ein Sensations-Coup gelungen. Am 15. November absolviert Österreichs Team im Ernst-Happel-Stadion gegen Russland das letzte Qualifikationsspiel im Jahr 2014. Drei Tage später folgt allerdings das Highlight des Jahres: Wie der ÖFB am Dienstag bekannt gab, kommt im Rahmen der Gillette Global Tour Rekordweltmeister Brasilien zu einem Testspiel nach Wien in den Prater.

Zum insgesamt neunten Mal in der Fußball-Geschichte wird Österreich dem fünffachen Weltmeister gegenüber treten. In den bisherigen acht Spielen konnte Österreich noch nie gewinnen. Drei Unentschieden sind die Ausbeute bei fünf Niederlagen. Die letzte setzte es beim letzten Aufeinandertreffen 1988 in Wien, da gewann Brasilien 2:0. Der Superstar der damaligen Mannschaft war ein gewisser Romario.

Die Österreicher werden es in Wien mit einer im Vergleich zur Heim-WM runderneuerten "Selecao" zu tun bekommen. Der neue Teamchef Carlos Dunga, Nachfolger des nach der Endrunde zurückgetretenen Luiz Felipe Scolari, krempelte die Mannschaft um Superstar Neymar komplett um und schaffte zu seinem Einstand Anfang September jeweils knappe 1:0-Siege gegen Kolumbien und Ecuador.

Die WM vor eigenem Publikum im vergangenen Sommer hatte für Brasilien mit einem Desaster im Halbfinale geendet.

Österreichs Fußballfans können sich jetzt schon freuen, weil eine einfache Schlussrechnung des Fußballs folgendes besagt: Österreich verlor 2012 in Wien gegen Deutschland 1:2. Brasilien verlor bei der WM 2014 gegen Deutschland 1:7. Somit sollte (von einem Muss kann keine Rede sein) Österreich am 18. November die Südamerikaner mit 5:0 aus dem Prater schießen.

Fußball kann ab und zu so einfach (unrealistisch) sein.