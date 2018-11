ÖFB-Frauen unterliegen zum Jahresabschluss England

Frühes Stören

Von der ÖFB-Truppe war vor nur 1.000 Zuschauern mit Ausnahme eines an die Stange abgewehrten Schusses von Nicole Billa (16.) offensiv wenig zu sehen. Das Team von Teamchef Dominik Thalhammer, das zuletzt am 6. Oktober in Essen Deutschland 1:3 unterlegen war, schloss die Saison mit einer leicht negativen Bilanz ab: Vier Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Zwei Spiele endeten in einem Jahr, in dem das WM-Ticket verpasst wurde, mit einem Unentschieden.

"Wir möchten uns in einem ganz anderen Licht präsentieren als gegen Deutschland", hatte Thalhammer vor der Partie gehofft. Seine Akteurinnen störten die Gäste früh, pressten in der Anfangsphase energisch. Die erste Chance fand aber England vor, Toni Duggan schoss aus 20 Metern daneben (9.). Die ÖFB-Auswahl war vorerst näher dran an der Führung, Torfrau Mary Earps konnte einen Billa-Linksschuss aus 20 Metern nur mit Mühe an die Stange abwehren.

Mit Fortdauer der ersten Hälfte kam der Favorit aber besser in die Partie und konnte sich offensiv auch vermehrt in Szene setzen. Ein Weitschuss von Stanway ging knapp daneben (20.), bei einem Duggan-Abschluss im Strafraum konnte sich ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger auszeichnen (21.). Fünf Minuten später musste die Bayern-Legionärin aber hinter sich greifen. Carina Wenninger, die zum 45. Mal in Folge in der Startformation aufschien, brachte den Ball im Strafraum nicht weg und Ubogagu hatte nach Duggan-Zuspiel keine Mühe aus kurzer Distanz einzuschießen.