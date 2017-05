Alexander Gorgon ist mit seinem Klub NK Rijeka kroatischer Fußball-Meister. Rijeka fertigte am Sonntag im heimischen Stadion den Tabellen-Vorletzten Cibalia Vinkovci mit 4:0 ab und feierte damit den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.

Gorgon, der am Sonntag in der 58. Minute ausgetauscht wurde, war im vergangenen Sommer von der Austria nach Rijeka gewechselt. Der 28-jährige Wiener hat als zweitbester Torschütze seines Klubs zwölf Treffer zum historischen Titel beigetragen.

Vorjahresmeister Dinamo Zagreb siegte in Osijek mit 1:0, liegt aber vor dem abschließenden Schlager zwischen altem und neuem Meister am kommenden Samstag in Zagreb fünf Zähler hinter Rijeka.