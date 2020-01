Niederländischer Ex-Teamspieler Rensenbrink gestorben

Gegen Argentinien wäre ihm im Finish beim Stand von 1:1 fast der zweite Treffer für die von Österreichs Trainerlegende Ernst Happel betreuten Niederländer gelungen, doch er traf nur die Stange. Zuvor hatte er im Turnierverlauf bei der 2:3-Niederlage in der ersten Gruppenphase gegen Schottland per Elfmeter das 1.000. Tor der WM-Geschichte geschossen.

In seiner Vereinskarriere war der Linksaußen in den 1970er-Jahren vor allem in Belgien bekannt geworden. Er spielte für Club Brügge und RSC Anderlecht. Jan Mulder hatte damals mit Rensenbrink in Anderlecht gespielt.