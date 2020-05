Neymar trifft wieder, Ronaldinho landet in Mexiko

Der erste Teil der Aufarbeitung des WM-Traumas dieses Sommers ist der Seleção gelungen: Im ersten Spiel der zweiten Ära unter Teamchef und Disziplinfanatiker Carlos Dunga siegten die Brasilianer in Miami gegen Kolumbien mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer sorgte Superstar Neymar, der erstmals die Kapitänsschleife trug und sieben Minuten vor dem Ende einen Freistoß ins Kreuzeck setzte.

Vom spielerischen Glanz längst vergangener Tage waren die Brasilianer freilich noch immer weit entfernt, und so musste Jefferson, der Nachfolger von Júlio César im Tor, mehrfach eingreifen. Zudem flog Kolumbiens Juan Cuadrado in der 49. Minute mit Gelb-Rot vom Feld; die numerische Überzahl war ebenfalls nicht zum Nachteil der Brasilianer, die ohne 13 Mitglieder des WM-Kaders spielten. Bei den Kolumbianern gab Stürmer Radamel Falcao in den letzten 13 Minuten sein Comeback, nachdem er zu Jahresbeginn einen Kreuzbandriss erlitten und die WM verpasst hatte.

Ein anderer brasilianischer Star hat unterdessen einen neuen Klub gefunden: Ronaldinho wechselt nach Mexiko zum FC Queretaro. Der 34-Jährige hatte Ende Juli seinen Vertrag bei Atlético Mineiro vorzeitig beendet.