Neymar bei Brasilien-Kantersieg mit Tor und Schwalbe

Argentinien trennte sich in einem ebenfalls in den USA durchgeführten Testspiel von Kolumbien mit einem enttäuschenden 0:0. Die Argentinier traten in East Rutherford ohne ihren Topstar Lionel Messi an, dessen Zukunft im Nationalteam weiter ungeklärt ist. Die USA besiegten Mexiko in Nashville mit 1:0. Den einzigen Treffer erzielte der erst 19-jährige Tyler Adams von den New York Red Bulls in der 71. Minute.