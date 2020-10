Nations League: Deutschland mit 3:3 gegen Schweiz zufrieden

Das hatte sich Jubilar Toni Kroos anders vorgestellt. Die deutsche Nationalmannschaft erlitt mit einem phasenweise wilden 3:3 (1:2) in Köln gegen die Schweiz den nächsten Rückschlag in der Nations League - die personellen und taktischen Umstellungen von Joachim Löw griffen in Kroos' 100. Länderspiel nicht.

Kai Havertz und Serge Gnabry retteten dem Löw-Team beim Tore-Festival im Geisterspiel nach einem 0:2-Fehlstart zumindest noch das Remis. Der Bundestrainer wird in den drei ausstehenden Spielen des Jahres unter noch größerer öffentlicher Beobachtung stehen.

Doch viel mehr war am Dienstagabend nicht möglich für die deutsche Mannschaft. So sagte auch Kai Havertz: "Wir sind nach vielen Rückschlägen wieder zurück gekommen. Das war ein gutes Spiel für uns. Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen."