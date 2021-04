Fußball nach 7 Jahren Bürgerkrieg: Ein Funken Hoffnung für Libyen

Es wartet noch viel Arbeit auf Zoran Filipovic, der in den 80er-Jahren in Belgien und Portugal als Profi spielte. 1983 erreichte der Stürmer mit Benfica Lissabon das Finale im UEFA-Cup, im Viertelfinale hat er mit drei Toren AS Roma (mit Herbert Prohaska) im Alleingang aus dem Bewerb geworfen. Der 68-Jährige, der in Titograd im heutigen Montenegro geboren wurde, ist seit Dezember 2020 Teamchef.

Seitdem die CAF dem tunesischen Verband erlaubt, algerische, libysche und ägyptische Spieler als Einheimische zu behandeln, stehen bei Klubs wie Étoile, Espérance oder Africaine bis zu sieben Spieler aus den Nachbarländern auf dem Platz. In Zeiten von Polarisierung und sozialen Problemen eint der Fußball den Maghreb stärker als jedes andere Projekt.

Mit Ali Elmusrati ist ein Teamspieler bei einem guten europäischen Klub engagiert, er spielt in Portugal bei Braga. Im Dezember spielte gegen Äquatorialguinea Ismael Tajouri von New York City zuletzt im Team. Der heute 27-Jährige wurde in Bern geboren, sein Vater war Diplomat, der nach Wien versetzt wurde, als Ismael neun Jahre alt war. Tajouri spielte von 2011 bis 2018 bei der Wiener Austria, war zwischenzeitlich an den SCR Altach verliehen und ging 2018 in die USA.