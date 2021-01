Fußball: Milan bleibt nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo voran

Die Mailänder Fußball-Großclubs sind am Samstag in der Serie A sieglos geblieben. Spitzenreiter AC Milan kassierte im Meazza-Stadion mit dem 0:3 gegen den Vierten Atalanta Bergamo die zweite Saisonniederlage und liegt nur noch zwei Punkte vor dem Tabellenzweiten Inter, der auswärts gegen Udinese nicht über ein 0:0 hinauskam. Der Dritte AS Roma kam durch ein Heim-4:3 über Spezia bis auf sechs Zähler an Milan heran.

Nach drei Siegen in Folge hat Spitzenreiter AC Mailand eine herbe Niederlage kassiert: Die Rossoneri hatten am Samstagabend Atalanta Bergamo nichts entgegenzusetzen. In der 26. Minute landete der Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke beim Deutschen Gosens, nach dessen schwungvoller Flanke bezwang Romero Milan-Goalie Donnarumma per Flugkopfball - 1:0. Nach Seitenwechsel trat der Slowene Ilicic nach einem Foul an ihm selbst zum Elfer an und erhöhte sicher zum 2:0 (53.). Milans Offensivbemühungen liefen auch in dieser Phase oft ins Leere. Zlatan Ibrahimovic war mehr mit dem Ball als mit dem Dirigieren und der unmittelbaren Fehleranalyse seiner Mitspieler beschäftigt. Zapata schloss einen Konter aus kurzer Distanz zum Endstand von 0:3 ab (77.).