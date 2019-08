Maresic-Transfer von Sturm nach Frankreich perfekt

Sturm Graz verliert eines seiner größten Talente. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, verlässt Dario Maresic die Grazer in Richtung Frankreich. Dort unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag beim Ligue-1-Verein Stade Reims. Über die Ablösemodalitäten wurde zwar Stillschweigen vereinbart, die französischen Medien berichten allerdings über eine Ablösesumme in Höhe von 3 Millionen Euro.

"Wenn ein Spieler von Kindesbeinen an seine Ausbildung beim SK Sturm absolviert, dann ist es für alle Beteiligten ein großer Erfolg, wenn am Ende der langjährigen Zusammenarbeit ein Transfer zu einem Klub in eine der größten europäischen Ligen Zustande kommt. Im Namen des gesamten Vereins bedanke ich mich bei Dario für seinen Einsatz für den SK Sturm und wünsche ihm für seinen weiteren Karriereweg alles Gute", wird Geschäftsführer Sport Günter Kreissl in einer Pressemitteilung zitiert.