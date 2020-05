Janko träumt vom Titel in Australien

Melbourne

Rectangular Stadium

Fremantle

Janko

Die Partie ingeht im rund 30.000 Zuschauer fassendenüber die Bühne. Ursprünglich war eine Austragung im DocklandsStadium (56.000 Plätze) geplant, doch der nationale Football-Verband legte sich quer und pochte auf die Abhaltung des Spiels zwischen den Western Bulldogs und denDockers. "Das ist politisches Geplänkel. Man spürt ein bisschen die Angst der anderen Sportarten, dass ihnen derFußball den Rang abläuft. Denn derwird hier immer populärer", meinte

Ob der Ex-Salzburg-Goalgetter auch künftig seinen Beitrag zur Popularitätssteigerung des Fußballs in "down under" leistet, lässt Janko vorerst offen. Der Angreifer hat sich zwar schon entschieden, ob er das Verlängerungsangebot (kolportiert werden eine Million Euro) um ein Jahr annimmt, wartet aber noch mit der offiziellen Bekanntgabe.