Fußball-Legende Lionel Messi: Wie alles begann

Die ganze Welt kennt ihn. Den sechsfachen Weltfußballer des Jahres, Lionel Messi. Am 24. Juni 1987 erblickte er in Rosario, Argentinien, erstmals das Licht der Welt. Leos Großmutter Celia glaubte an seine Begabung und förderte ihn von klein auf. Nachdem er zuerst mit Freunden Fußball spielte, kam er mit nur fünf Jahren zu seinem ersten Verein, den Grandoli FC. Bereits damals konnte er seinen Jugendtrainer Salvador Aparicio sehr überzeugen. Messis Großmutter, welche im Jahr 1998 verstarb, konnte seine richtige Profikarriere zwar nicht mehr miterleben, aber immerhin konnte sie erahnen, wohin Lionels Reise geht.