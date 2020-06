Lachnummer: Hamburger SV bleibt zweitklassig

Die Absteiger heißen Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden (5:3 gegen St. Pauli ohne den an der Hand verletzten Heinz Lindner). Der 1. FC Nürnberg muss nach einem 1:1 bei Holstein Kiel in die Relegation gegen den Rückfall in die 3. Liga. Karlsruhe mit Verteidiger Christoph Kobald und Stürmer Marco Djuricin (bis 71.) rettete sich mit einem 2:1 in Fürth.

Bei den Nürnbergern war Nikola Dovedan bis zum Schlusspfiff im Einsatz, Georg Margreitter saß auf der Bank. Beim HSV wurde Martin Harnik gegen Sandhausen zur Pause ausgetauscht, Lukas Hinterseer war nur Ersatz. Bei den Siegern stand Martin Fraisl im Tor. Bielefeld siegte mit Manuel Prietl, die Heidenheimer mit Konstantin Kerschbaumer bis zur 46. Minute konnten die Niederlage verschmerzen.