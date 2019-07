Kult-Kicker Kempes kommt zur Geburtstagsparty der Vienna

Einer der größten Fußballer, der jemals in Österreich gespielt hat, ist Stargast bei der Geburtstagsparty der Vienna. Mario Kempes, der in den 80er-Jahren auf der Hohen Warte die Fans verzückt hat, kommt am 22. August nach Wien. "Ich freue mich sehr, mit meinen ehemaligen Kollegen und Freunden den 125-Jährigen Geburtstag der Vienna zu feiern", postete Kempes in den sozialen Netzwerken.