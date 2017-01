Titelverteidiger Juventus Turin hat erneut das Halbfinale im italienischen Cup erreicht. Der Tabellenführer der Serie A gewann am Mittwochabend im Viertelfinale vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten AC Milan. Paulo Dybala (10.) und Miralem Pjanic (21.) brachten Juve vor der Pause in Führung, Carlos Bacca (53.) glückte für Milan nur noch der Anschlusstreffer.

Mehr als 30 Minuten spielte Juve in Überzahl, denn der Mailänder Manuel Locatelli (54.) sah kurz nach dem 1:2 die Gelb-Rote Karte. Als erste Mannschaft war am Vorabend der SSC Napoli durch ein 1:0 gegen Fiorentina in die Vorschlussrunde eingezogen. Die Süditaliener treffen dort auf Juventus.

England: Liverpool scheiterte

In England verpasste Liverpool das Ligacup-Finale. Die Reds unterlagen im Halbfinal-Rückspiel zuhause mit 0:1 gegen Southampton. Zuvor hatte Liverpool, das in der Premier League derzeit Vierter ist, schon das Hinspiel auswärts mit 0:1 verloren. Liverpool war über weite Strecken spielbestimmend, das (späte) Tor schossen aber die Gäste durch Shane Long in der 91. Minute.

Damit kommt es nicht zum Traumfinale zwischen Liverpool und Manchester United, das am Donnerstag mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel beim Premier-League-Vorletzten Hull City antreten muss.

Spanien: Celta warf Real aus dem Bewerb

In Spanien verpasste Champions-League-Sieger Real Madrid überraschend das Cup-Halbfinale. Zehn Tage nach der ersten und bisher einzigen Saisonniederlage in der Primera Division kam der Favorit im Viertelfinale-Rückspiel bei Celta Vigo über ein 2:2 nicht hinaus. Nach dem 1:2 im Hinspiel war damit das Aus der Königlichen in der "Copa del Rey" besiegelt.

Durch ein Eigentor des Brasilianers Danilo ging Celta Vigo in Führung (44.). Superstar Cristiano Ronaldo glich nach der Pause zwar aus (62.), doch der Däne Daniel Wass traf zum 2:1 für die Gastgeber (85.). Der Ausgleich durch Lucas (90.) kam zu spät.

Lokalrivale Atletico machte es besser und steht im Halbfinale. Der Mannschaft von Trainer Diego Simeone reichte bei SD Eibar ein 2:2, denn sie hatte das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen. Jose Gimenez (55.) und Juanfran (85.) trafen für die Gäste, Sergio Enrich (73.) und Pedro Leon (81.) erzielten die Treffer für die Basken.

CD Alaves war am Dienstag durch ein 0:0 gegen AD Alcorcon als erste Mannschaft ins Halbfinale eingezogen. Dies will am Donnerstag auch der FC Barcelona gegen Real San Sebastian (Hinspiel 1:0) schaffen.