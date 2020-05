Freudenschüsse nach dem historischen Erfolg

Im Finale der Meisterschaft des Südasiatischen Fußballverbandes (SAFF) in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu bezwang Afghanistan Indien mit 2:0. Dass das Kricket-begeisterte Südasien keine echte Fußballregion ist – Afghanistan bekleidet in der Fifa-Weltrangliste Platz 139 und liegt damit sogar noch sechs Ränge vor Indien – tat der Begeisterung am Hindukusch keinen Abbruch. Nach dem Schlusspfiff strömten Menschenmengen in die Parks und auf die Straßen Kabuls.

Autofahrer hupten und drehten ihre Stereoanlagen auf, in manchen Stadtteilen kam der Verkehr zum Erliegen. Der zentrale Schar-e-Nau-Park, wo das Match auf einer Großbildleinwand öffentlich übertragen wurde, wurde zur Tanzfläche. Einige Restaurants am Park verschenkten vor lauter Begeisterung Essen und Trinken. In manchen Stadtteilen tanzten Männer und Frauen gemeinsam in der Öffentlichkeit – im extrem konservativen Afghanistan fast undenkbar.