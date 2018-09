Hinterseer trifft erneut für Bochum

Eine Woche nach seinem Triplepack hat Lukas Hinterseer in der 2. deutschen Liga beim 2:2 seines VfL Bochum bei Holstein Kiel erneut getroffen. Der Tiroler besorgte am Samstag in der 38. Minute das 1:0. Die Bochumer, die bei elf Zählern halten, rückten damit vorläufig auf Rang drei vor.

Ein Remis gab es auch zwischen Arminia Bielefeld ( Manuel Prietl spielte durch) und Union Berlin ( Christopher Trimmel spielte durch, Robert Zulj ab 71.) beim 1:1. Berlin ist mit zehn Punkten Fünfter. Nicht mitgewirkt haben Patrick Möschl und Sascha Horvath beim 4:1 von Dynamo Dresden gegen Darmstadt.