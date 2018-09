FIFA-Präsident Infantino gegen spanische Expansionspläne

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Zweifel an den Plänen der spanischen La Liga geäußert, das katalanische Derby zwischen Girona und dem FC Barcelona in den USA auszutragen. "Im Fußball gilt das Grundprinzip, Heimspiele 'zu Hause' auszutragen und nicht im Ausland", so Infantino laut einer FIFA-Aussendung an ESPN vom Montag.

La Liga hatte bisher nur den spanischen Fußballverband angefragt, ein Spiel in Übersee abhalten zu dürfen. Für die Austragung wird allerdings auch die Zustimmung des US-Fußballverbands, der FIFA, UEFA und der CONCACAF (Nordamerikanischer Fußballverband) benötigt. Eine diesbezügliche Anfrage sei noch nicht eingegangen, so die FIFA gegenüber ESPN. Bereits die Spielergewerkschaft in Spanien äußerte sich kritisch zu den Expansionsplänen der Liga.