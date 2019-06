Fußball-Fan Nadal feiert mit RCD Mallorca den Aufstieg

Nadal wurde Augenzeuge einer bemerkenswerten Aufholjagd des Topklubs seiner Heimatinsel. Mallorca hatte das Hinspiel in La Coruna am Donnerstag mit 0:2 verloren. Durch Tore von Ante Budimir (21.), Salva Sevilla (62.) und Abdon Prats (82.) wurde ein 3:0-Heimsieg gefeiert. RCD gelang damit nicht nur der Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga, sondern fixierte auch die Rückkehr in die Primera Division nach sechs Jahren.