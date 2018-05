Europa League auch in kommenden drei Saisonen auf PULS 4

Der TV-Privatsender PULS 4 überträgt von der Europa League auch in den nächsten drei Saisonen. Das wurde am Donnerstag per Aussendung bestätigt. Beim Finale von Lyon am Mittwoch zwischen Atletico Madrid und Olympique Marseille (3:0) hatte der Sender in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 17,1 Prozent, im Schnitt 237.000 und als Topwert 378.000 Zuschauer.

Das Match des abgelaufenen Spieljahrs sei das Semifinal-Rückspiel von Salzburg gegen Marseille mit bis zu 953.000 Zuschauern gewesen.