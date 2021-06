EM-Achtelfinale live: So steht es bei Belgien gegen Portugal

Das Duell zwischen Belgien und Portugal könnte wohl auch als Endspiel dieser EM firmieren. So kommt es am Sonntag-Abend (21.00 Uhr/live ORF 1) in Sevilla schon im Achtelfinale zum starbesetzten Schlager. Altmeister Cristiano Ronaldo muss am Weg zur Titelverteidigung mit Portugal die trophäenhungrigen Belgier aus dem Weg räumen, die ihrerseits mit Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku über eine "tödliche Kombination" verfügen.