Erster Liga-Sieg für St. Pölten unter Popovic

Der SKN St. Pölten hat am Sonntag im fünften Versuch den ersten Bundesliga-Sieg unter Trainer Ranko Popovic eingefahren. Die Niederösterreicher setzten sich vor eigenem Publikum gegen Wacker Innsbruck dank Treffern von Taxiarchis Fountas (82.) und Robert Ljubicic (90.) mit 2:0 durch und sprangen in der Tabelle auf Rang drei. Für die Tiroler gab es nach fünf Runden wieder eine Niederlage.

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein von Kampf und Krampf geprägtes Spiel, in dem es nur eine nennenswerte Torszene gab. In der 25. Minute kam St. Pöltens Robert Ljubicic nach Flanke von Manuel Haas am Fünfer völlig frei zum Kopfball, bugsierte den Ball jedoch deutlich neben das Tor.