Erneut schwere Vorwürfe rund um WM-Vergabe

Eine Informantin des Fußball-Weltverbandes FIFA beschuldigt WM-Gastgeber Katar, vor der Vergabe des Turniers 2022 afrikanische Funktionäre bestochen zu haben. Bei einem Treffen in einem Hotel in Luanda ( Angola) habe ein Katarer im Jänner 2010 beispielsweise in einem Raum mit mehreren Personen über eine Dolmetscherin einem Afrikaner eine Million US-Dollar angeboten, damit dieser für Katar stimmt.

Das versicherte die frühere Bewerbungs-Pressechefin von Katar, Phaedra Almajid, im Interview des französischen Fachmagazins France Football. Der Angesprochene habe damals am Rande geantwortet: "Ah, eine Million Dollar ... Warum nicht eineinhalb Millionen?" Der Deal sei dann für diesen Betrag mit wenigen Worten schnell perfekt gemacht worden. "Ich hatte nie ein so direktes Angebot gesehen, ich war schockiert", sagte Almajid, ohne jedoch Namen zu nennen.