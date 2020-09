Klopp schrie schadenfrohen Kollegen an: "Bist du verrückt?"

"Bist (seid) du (ihr) verrückt?! Mach(t) so etwas nie wieder, okay!", hallte es an der leeren Stamford Bridge. Die Stimme dazu gehörte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der mit seinem Meisterteam bei Chelsea zu Gast war. Seine Worte richteten sich nicht etwa an die gastgebenden Spieler in Blau oder die Trainerbank des Gegners. Ganz im Gegensatz, der Star-Coach schrie Richtung seiner Trainerbank.

Das passierte nämlich kurz vor dem Pausenpfiff: Chelsea-Verteidiger Andreas Christensen war wegen eines Torraub-Fouls an Sadio Mane des Platzes verwiesen. Erst nach der Einschaltung des VAR zuckte der Unparteiische die Rote Karte, woraufhin man aus der Ecke, wo Liverpools Ersatzspieler und Trainerstab saßen - also hinter Klopps Bank - deutlich Beifall vernehmen konnte.