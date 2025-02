Verpatztes Debüt: Danso und Tottenham verloren in Liverpool 0:4

Kevin Danso hat am Donnerstag bei seinem Debüt für Tottenham eine deftige Niederlage kassiert. Der ÖFB-Internationale, der durchspielte, musste sich mit den Spurs im Liga-Cup-Semifinal-Rückspiel an der Anfield Road Liverpool mit 0:4 geschlagen geben. Die "Reds" zogen dadurch mit einem Gesamtscore von 4:1 ins Endspiel am 16. März gegen Newcastle ein.