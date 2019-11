Europameister Portugal löst letztes EM-Ticket in Gruppe B

Mit einem 2:0-Arbeitssieg in Luxemburg hat sich Portugal am Sonntag das letzte EM-Ticket in der Qualifikationsgruppe B gesichert. Der Titelverteidiger setzte sich dank Toren von Bruno Fernandes (39.) und Cristiano Ronaldo (86.) durch, wäre aber auch bei einer Niederlage bei der Endrunde dabei gewesen, da Serbien zu Hause gegen Pool-Sieger Ukraine über ein 2:2 nicht hinauskam.

Die Portugiesen gingen deshalb drei Zähler vor Serbien über die Ziellinie. Ronaldo hatte sich vorgenommen, gegen den Außenseiter die 100-Tore-Marke im Team-Trikot zu knacken. Weil die Hausherren aber gut dagegenhielten, brachte es der 34-jährige Superstar von Juventus Turin auf nur einen Treffer und hält nun nach 164 Länderspielen bei 99.

Serbien legte in Belgrad durch Dusan Tadic (9./Elfmeter) und Aleksandar Mitrovic (56.) gegen die Ukraine zweimal vor, Roman Jaremtschuk (32.) und "Joker" Artem Besedin (93.) konnten aber jeweils zurückschlagen. Durch den Erfolg der Portugiesen hätte den Serben aber auch ein Sieg nicht mehr geholfen. Sie müssen nun hoffen, über das Play-off noch ein EM-Ticket zu ergattern. Die Ukraine stand schon zuvor fix als Gruppensieger fest.