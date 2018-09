Eine Spinne stahl Deutschen und Franzosen die Show

"Endlich hat Deutschland jemanden im Mittelfeld, der die Fäden zieht", lautet nur einer der geistreichen Kommentare auf das, was man beim Nations-League-Match zwischen Deutschland und Frankreich zu sehen bekam. Bezogen hatte sich dieser Twitter-User nicht etwa direkt auf das Geschehen auf dem Rasen der Münchner Allianz Arena, sondern auf den ungewollten Kurzzeit-Hauptdarsteller, den nur die TV-Zuseher der Partie sehen konnten.

In der Schlussphase des Matches seilte sich direkt vor die Kamera des TV-Senders ZDF eine Spinne ab und fing an, in aller Ruhe ihr Netz spannen. Zwischenzeitlich verschwand sie, um dann später wieder aufzutauchen. Vor allem die Twitter-Gemeinde genoss den Auftritt der Spinne, die dem torlosen Remis zwischen dem Ex- und aktuellen Weltmeister zumindest vorübergehend mehr Würze verlieh und einen Hauch von Hollywood auch in deutschen Haushalten verbreiten ließ. Spider-Man lässt grüßen.