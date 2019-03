Ein Achtungserfolg für U21-Team gegen EM-Gastgeber Italien

Allein vor dem Tor

Zu Beginn der letzten Viertelstunde kam der eingewechselte Admira-Stürmer Patrick Schmidt nach einem Abwehrpatzer alleine vor dem italienischen Keeper Emil Kauder ( Sampdoria Genua) an den Ball, konnte die Chance aber nicht nutzen.

In den letzten Minuten waren die Italiener dem Siegestor näher, es fiel aber kein Tor. Am Montag geht es weiter mit der Testphase für die EM: Österreich trifft in Algeciras in Andalusien auf die U21-Auswahl Spaniens.