Eden Hazard verzückte mit seinem Tor die Fußball-Welt

Es war das Duell der in dieser Saison noch ungeschlagenen Teams. Der FC Liverpool empfing am Mittwochabend im Rahmen des englischen Liga-Cups den FC Chelsea. Die Gastgeber stehen in der Premier League nach sechs Runden bei sechs Siegen, die Blues haben fünf Partien gewonnen, einmal remisiert.

Am Mittwoch schien Liverpool zunächst auf den nächsten Sieg zuzusteuern: In der 59. Minute brachte Daniel Sturridge die Gastgeber in Führung. Zwanzig Minuten später fiel allerdings der Ausgleich, der Brasilianer Emerson traf. Für DAS Highlight in diesem Spitzenduell sorgte dann kurz vor Schluss Eden Hazard.

Der Belgier bereitete alles vor, spielte einen kurzen Doppelpass und verwertete nach einem Slalom-Lauf sehenswert.