Die Ära Gattuso währte in Palermo nicht lange

Zwei ehemalige Reibebäume des italienischen Fußballs haben kein Glück als Trainer. Paulo di Canio und Gennaro Gattuso wurden binnen weniger Tage ihre Jobs los.

Nach nur sechs Spieltagen hat sich Erstliga-Absteiger Palermo von Gennaro Gattuso getrennt. „Es war vielleicht ein zu großer Schritt für seine erste echte Station als Trainer, zumal in einem anspruchsvollen Verein und Umfeld wie Palermo“, sagte Präsident Maurizio Zamparini, der in der vergangenen Saison fünf Mal den Trainer gewechselt hatte. Gattuso, der in sechs Partien nur zwei Siege und sieben Punkte geholt hatte und damit den 13. Tabellenplatz belegt, hatte vor der Saison einen Einjahresvertrag mit Option für zwei weitere Jahre in Palermo erhalten. Der 35-Jährige hatte 13 Jahre lang für den AC Milan gespielt und war 2006 mit Italien Weltmeister geworden. Letzte Saison war er Spielertrainer in der Schweiz bei Sion.

Am Wochenende hatte Sunderland, Letzter in der englischen Premier League, nach nicht einmal sechs Monaten Paulo di Canio gefeuert. Bei der Bestellung des 45-Jährigen hatte die politische Einstellung des Italieners für Aufregung gesorgt. Di Canio hatte beteuert, er sei „kein Rassist und unterstütze keine faschistischen Ideologien“.