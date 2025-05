Der 1. FC Heidenheim hat dank eines Last-Minute-Tores den Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft.

Die Heidenheimer gewannen am Montag das Relegationsrückspiel beim Dorf-Club SV Elversberg durch einen Treffer von Leonardo Scienza in der 95. Minute 2:1 (1:1). Mathias Honsak, der am Vormittag erstmals in das ÖFB-Nationalteam einberufen worden war, erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer. Der Wiener hatte auch schon beim 2:2 am Donnerstag getroffen.