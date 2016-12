Wie in Deutschland überträgt Sky auch in Österreich ab 2017/18 für vier Saisonen den Großteil der Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga exklusiv live. Der Pay-TV-Sender gab am Mittwoch die Unterzeichnung eines Vertrages bis 2020/21 über 572 der 612 Matches der Bundesliga und der 2. Bundesliga pro Saison für Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol bekannt.

Die jeweils 266 Erstligaspiele umfassen alle Samstagsmatches sowie die Partien zu den regulären Sonntagsanstoßzeiten. Für 40 Matches (30 an Freitagen plus jeweils fünf Sonntags- und Montagsspiele) sowie vier in der Relegation und den Supercup hat Eurosport die Rechte erworben. Die jeweils 306 Zweitligapartien sind ab kommender Saison aber allesamt nur auf Sky live zu sehen.