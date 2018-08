Der Salzburger Champions-League-Fluch geht weiter

Salzburg - Roter Stern Belgrad 2:2 (1:0)

Tore:

Dabbur (45.)

Dabbur (47., Elfmeter)

Nabouhane (65.)

Nabouhane (66.)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 26.500 (ausverkauft), SR Cakir (TUR)

Hinspiel 0:0 - Roter Stern mit Gesamtscore 2:2 aufgrund der Auswärtstorregel in der Champions League, Salzburg in der Gruppenphase der Europa League (Auslosung am Freitag, 13.00 Uhr, in Monaco)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, SR Cakir

Salzburg: Stankovic - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - Haidara, Samassekou, Wolf, Schlager (83. Prevljak) - Daka (69. Yabo), Dabbur

Belgrad: Borjan - Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic - Krsticic, Jovicic - Simic (37. Jovancic), Milic (49. Pavkov), Radonjic (82. Gobeljic) - Nabouhane

Gelbe Karten: Pongracic, Schlager, Dabbur bzw. Krsticic, Stojkovic, Pavkov